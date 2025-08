"Du spiller et spill i en film" - Vi snakker med hovedrolleinnehaverne i Mafia: The Old Country

HQ

Med Mafia: The Old Country som slippes om bare noen få dager, fikk vi Gamereactor sjansen til å snakke med skuespillerne bak spillets hovedpersoner: Riccardo Frascari, som spilleren får spille hovedpersonen Enzo Favara, og Johnny Santiago, som spiller Don selv, Bernardo Torrisi.

Riccardo og Johnny diskuterte de unike utfordringene ved å spille på en lydkulisse, representasjonen av autentisk siciliansk kultur, innflytelsen fra klassiske gangsterfilmer, samt mye annet, som du kan lese alt om nedenfor.

Våre hovedrolleinnehavere: Bernardo Torrisi (til venstre) spilt av Johnny Santiago og Enzo Favara (til høyre) spilt av Riccardo Frascari.

Hvordan levendegjør du karakterer som er eldre enn fjernsynets og filmens tidsalder? Utgjør dette en utfordring når det gjelder inspirasjon?

Riccardo: Jeg tror at for oss skuespillere kommer vi over materiale som vi har fått overlevert, og som allerede er ganske historisk korrekt. Så prøver man å bygge karakteren og historien ut fra det man finner på nettet. En stor del av fortiden til Enzo, for eksempel, var at han var en Carusu, som var disse guttene som jobbet i gruvene. Det er faktisk noe som skjedde, og det finnes noen bilder av disse barna. Så ut fra det kan man begynne å bygge noe.

Og generelt finnes det mye materiale om mafiaens opprinnelse på Sicilia på begynnelsen av 1900-tallet - hvordan de opererte, hva slags biler de kjørte, hva slags våpen de brukte, og hvilke forretningsteknikker og -metoder de brukte. Så det er mange ting som er dekket historisk, men så er det så mange andre som ikke er det. Og det er her fantasien kommer inn, i tillegg til kreativiteten til teamet. Det blir en teamarbeidsprosess når det gjelder å bygge noe fra bunnen av. Men jeg tror det vi har gjort med spillet, historien og alt det andre, er ekstremt nøyaktig.

Selv jeg, som italiener, visste ikke visse ting om Sicilia og det sicilianske språket.

Hva er noen av de unike utfordringene du står overfor når du filmer for videospill sammenlignet med en vanlig filmproduksjon?

Johnny: For ganske mange av oss var dette vårt første videospill, så det var veldig interessant. På mange måter er det som å spille teater og spille inn en film samtidig. Når du først er på lydscenen, er du bare på. Du kan ikke gjemme deg - det er kameraer tett inntil ansiktet ditt, det er kameraer rundt deg, og hver eneste bevegelse du gjør, blir fanget opp hele tiden.

Det var veldig interessant, og på en måte - i hvert fall for meg - fikk det meg til å føle at jeg måtte fokusere litt mer, noe som er morsomt. Vi er på et sett, vi har på oss grønne drakter, hodeplagg, og vi har alle disse markørene på oss. Og det er ingen vegger; det kan være en stolpe, og du får beskjed om at "det er en vegg, og det er et felt". Så du må virkelig lene deg til fantasien. Det er noe du tilpasser deg veldig raskt. På en måte var det befriende.

Skuespillerne lover en autentisk representasjon av det tidlige 1900-tallets sicilianske kultur.

Så du andre gangsterfilmer for å forberede deg til rollen?

Riccardo: Jeg tror vi alle hadde våre egne, individuelle inspirasjonskilder for å finne ting til karakterene våre. For oss skuespillere er det klart at vi går tilbake til det som har blitt gjort før, og prøver å låne fra andre store kunstnere som har spilt i lignende filmer og TV-serier tidligere - som Sopranos, Gudfaren og Goodfellas. Jeg vil si at Gudfaren: Part II er nok den største inspirasjonen for oss alle når det gjelder omgivelsene, miljøet og hele ideen med spillet.

Var dere bekymret for at spillet skulle forsterke italienske eller italiensk-amerikanske stereotypier, slik enkelte gangsterfilmer har blitt beskyldt for?

Riccardo: Da vi først begynte å jobbe med spillet, var jeg ikke bekymret, men jeg var nysgjerrig på om skildringen av italiensk kultur kom til å være korrekt eller ikke, om den kom til å være stereotyp. Og jeg må si at jeg ble veldig overrasket over hvor autentisk alt var. Jo mer vi leste om selve historien i spillet og sammenlignet den med det som faktisk skjedde på Sicilia på den tiden, desto tydeligere ble det at den var nøyaktig. Det var slik Cosa Nostra, mafiaen, ble skapt på den tiden, og mange av karakterene - så vel som situasjonene - i spillet kunne ha vært virkelige. Selv jeg, som italiener, visste ikke alt om Sicilia og det sicilianske språket, så det var en stor opplevelse å lære mer.

Når du jobber med virkelig godt materiale og virkelig gode skuespillere, så er det bare - det er bare magi.

Gangsterfilmer har ofte scener der karakterene sitter foran et bord i et dunkelt rom og diskuterer "the business". Hvordan skaper dere som skuespillere spenning i slike scener, der det ikke skjer så mye action?

Johnny: Det er bare skuespill, vet du. Jeg mener, jeg er forferdelig dårlig til disse intervjuene - Riccardo, fortsett!

Riccardo: Vel, noen ganger er det vel det som er magien med film og teater - eller videospill, i dette tilfellet. Skuespillet ditt er ofte basert på noe annet enn det publikum ser. Publikum ser kanskje et lik, i dårlig lys og fra en bestemt vinkel, men det gjør ikke rollefiguren din. Spilleren opplever kanskje en scene som utspiller seg i et veldig trangt rom - men det gjør ikke vi, for på lydscenen har vi mye plass å bevege oss på. Og innenfor det rommet skaper vi grenser for oss selv. Dette er rommets dimensjoner, og dette er hvor langt jeg kan gå til den og den siden. Du skaper ditt eget sett med grenser og begrensninger. Men som Johnny sa, det er bare skuespill. Til syvende og sist er det å bruke fantasien...

...dine relasjoner. Motivasjonen din. Hva vil jeg ha ut av scenen? Det handler egentlig om det. Som Riccardo sa, vi er på denne enorme lydscenen - veldig rudimentære tremøbler, det er virkelig ikke komfortabelt eller overdådig - med sterke lys, folk i yogaantrekk og så videre. Studioet, alle ingeniørene, de skaper en annen verden som spilleren får oppleve. Men for oss handler det om fantasi. Ok, vi er på kontoret til Don. Vi får kanskje se noen grunnleggende bilder av hvordan det ville sett ut. Her er et bord, her er en vegg. Don snakker med Enzo. Hva vil han? Hva gjør jeg? Hva er forholdet vårt? Alle de tingene du går gjennom. For når alt kommer til alt, er det en film. Du spiller et spill i en film.

Riccardo: Nei, og jeg må si at for oss tror jeg vi alle hadde en fantastisk tid med å spille disse karakterene og disse scenene fordi manuset var så bra. Når du jobber med virkelig godt materiale og virkelig gode skuespillere, så er det bare - det er bare magi. Og jeg tror vi så det for noen dager siden da Mafias offisielle kontoer på sosiale medier la ut en rask sammenligning mellom det vi filmet og hvordan det så ut med motion capture. Det er helt utrolig. Det går fra å være noe som kan se dumt ut - fordi det bare er en gjeng med gutter som står rundt et trebord i borrelåsdrakter med prikker - men så ser du det endelige produktet med musikk, lyssetting, fargekorrigering, animasjonene; og det ser utrolig ut. Det ser ut som en ekte film, som en Oscar-vinnende film!

For å tilføre gnisten til slike dunkelt belyste scener kreves det ikke bare et godt manus - det kreves også masse fantasi.

Hvor mye av denne "filmen i spillet" spilte du inn på lydscenen sammen med andre skuespillere? Var det alt sammen?

Johnny: Vi filmet ikke alltid sammen, men alt vi filmet var på lydscenen. Dessverre fikk vi ikke dra til innspillingsstedene på Sicilia, men vi var på et vakkert sted uansett. Vi gjorde også en del ADR-greier [Automated Dialogue Replacement], ting man må gjøre i en vanlig film, og en del etterstemmearbeid og slike ting. Men ja, alt ble spilt inn på et lydstudio.

Riccardo: Det eneste vi ikke filmet selv, var stunt-handlingene. De ble filmet i Tsjekkia.

Til slutt, hva likte du best med å spille i Mafia: The Old Country?

Riccardo: Piskingen.

Hva?

Riccardo: The whacking, the killing [Ler] Det er sagt som en spøk, men det er også på en måte sant. Det er vel ikke alltid man får spille slike karakterer som skuespiller - hvor man har veldig spesifikke oppgaver - og når man får gjøre det, er det ekstremt morsomt.

Men det jeg likte aller best var - det høres banalt og teit ut - men det var å tilbringe tid på innspillingsstedet sammen med alle de andre, med alle vennene mine: Johnny, Alberto [Frezza], Christian [Antidormi] og Carina [Conti]. Vi hadde det fantastisk sammen, og vi lo og gråt til slutt. Vi skapte en vakker familie, noe som fungerte perfekt fordi vi også skulle være en snill familie på skjermen. Det var det beste.

Johnny: Jeg er enig. Det morsomste var å bli kjent med alle - gutta og hele teamet hos 2K og Hangar 13. Vi fikk så mange gode minner fra innspillingen. Noen ganger ble det for mye latter på lydscenen. Slikt skjer. Men ellers var det morsomste for meg å få spille Don. Det er på en måte fantastisk. Det finnes nesten ingen gale avgjørelser. Selv om det gjør det, tenker du: "Jeg får noen andre til å fikse det." Jeg er aldri ansvarlig. Det er gøy å være sjefen!

Vi vil gjerne takke Riccardo og Johnny for deres tid. Mafia: The Old Country slippes 8. august for PC, PlayStation 5 og Xbox Series X.