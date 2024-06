Du trenger en Tesla for å konkurrere i denne esports-turneringen

HQ

Det viser seg at en battlestation av en gaming-stasjonær PC nå ikke er den dyreste maskinvaren som kreves for å spille konkurransespill. Den svenske utvikleren Midijwan har bestemt seg for å bruke Teslas som grunnlag for en kommende e-sportsturnering med The Battle of Polytopia -tittelen deres.

Dette ble lagt merke til av Top Gear, som avslører at turneringen vil bli avholdt på OWN Valencia i juli og vil se deltakere som krever en Tesla for å delta og kjempe i low-poly 4X-strategispillet.

Det er foreløpig uklart hvilket format og premiering turneringen vil tilby, men det tegner et veldig interessant bilde av fremtiden for spilling i en Tesla, spesielt nå som bilene ikke støtter Steam.

