Du trenger en vaskerobot - Isaac er svaret
Men det er noen ulemper
Vi har alle forventet at det ville komme høyspesialiserte arbeidsroboter, og noen få selskaper har allerede sendt produkter på markedet, for eksempel Weave og deres Isaac 0, som vil koste deg 8 000 USD - og som begynner å leveres denne måneden i utvalgte områder i USA, eller rettere sagt i Bay Area.
Den trenger en stikkontakt, den er stasjonær, det tar mellom 30 og 90 minutter å brette en klesvask, og den kan ikke håndtere laken eller store tepper.
Den får ukentlige oppdateringer av AI-systemet, og hvis en oppgave er for komplisert til tross for evnen til å lære, kan en "Weave-spesialist" få fjerntilgang til roboten, og roboten vil lære seg den riktige måten å gjøre det på.
Isaac 0 har for øyeblikket en forhåndsinnstilt sortering av tøy, men vi håper at den kan oppdateres, ettersom den foreløpig ikke kan sortere etter farge eller skille mellom t-skjorter og langermede skjorter.
Roboten har en mobil motpart, men Isaac 0 er mer en prototyp som er mer rettet mot et billigere marked, med en enklere konstruksjon som er lett å vedlikeholde.
Isaac 0 kan i teorien arbeide døgnet rundt, men den er rettet mot hjemmebrukere, og ikke mot kommersiell bruk. Den er laget for å betjene hjemmebrukere, og være en hjelp for dem som ikke er i stand til å gjøre oppgaver i hjemmet på grunn av funksjonshemninger eller bare mangel på tid.