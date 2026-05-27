Du trenger ikke å kjenne Deep Rock Galactic i det hele tatt for å spille Rogue Core

Deep Rock Galactic: Rogue Core Men Rogue Core er ikke bare for fans av det originale spillet. De kommer selvfølgelig til å ha et lite forsprang når det gjelder kunnskap om historien, mekanikken og det generelle spillet, men Ghost Ship Games ønsker at dette skal være en opplevelse alle kan ha glede av, enten du er en erfaren dverg eller akkurat har begynt å få skäggstubb.

Vi snakket med Ghost Ships markedssjef Aaron Hathaway og spurte hvor mye folk bør lese seg opp på dverglitteraturen før de går inn på Deep Rock Galactic: Rogue Core, og om de trenger å ha spilt det første spillet for å sette pris på dette.

"Du trenger ikke å være kjent i det hele tatt, men det hjelper," sa Hathaway. "Rogue Core deler mye DNA med Deep Rock Galactic, så mange grunnleggende kontroller vil kunne oversettes - bevegelse, skyting, gruvedrift, traversering. Samtidig er Rogue Cores spillopplevelse ganske forskjellig fra Deep Rock Galactic. Det er raskere, hardere og mer kampfokusert."

Hvis du er en Deep Rock Galactic-entusiast, starter vanskelighetsgraden med Rogue Core på omtrent samme nivå som Hazard 3 fra det originale spillet, sier Hathaway. Det betyr at det Hathaway kaller "slapp av i hulene og gruv litt"-opplevelsen ikke er der i Rogue Core, og derfor bør kanskje mer avslappede spillere holde seg til OG Deep Rock.

