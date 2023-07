Du trenger ikke å lære deg å spille tre helt forskjellige karakterer i Assassin's Creed Nexus VR

HQ

I tillegg til å være en virtuell førstepersonsversjon av Assassin's Creed, setter Assassin's Creed Nexus VR også standarden for serien ved å være det første spillet der spilleren ikke bare spiller en, ikke to, men tre tidligere hovedpersoner.

I VR-spillet vil spillerne kunne ta på seg drakten som Assassin's Creed II's Ezio, Assassin's Creed III's Connor eller Assassin's Creed Odyssey's Kassandra. For å se hvordan disse tre karakterene vil skille seg fra hverandre og være kjent i spillsammenheng, fikk jeg sjansen til å snakke med Nexus VR's kreative direktør David Votypka under Summer Game Fest.

Som en del av intervjuet fortalte Votypka meg hvorfor utviklingsteamet har valgt å satse på så slagkraftige og ikoniske figurer.

"Vi har jo disse kjente og kjære snikmorderne som fansen har spilt i spill som ikke er VR-spill", sa Votypka. "Ville det ikke vært flottom fansen fikk spille noen av favorittene sine på en ny måte første gang Assassin's Creed kommer til VR? Et gjensyn med Ezio og Monteriggioni, men på en så oppslukende måte som mulig, der du faktisk er der. Med disse tre snikmorderne og variasjonen i omgivelsene er det veldig spennende for fansen, og det gir også en viss nostalgi."

Votypka utdyper hvordan gameplayet vil variere ved at hver snikmorder har unike våpen og verktøy: "Det var en interessant designbeslutning på forhånd, for vi ønsket ikke å skape tre helt forskjellige karakterer der du måtte lære deg tre nye måter åspille spillet på. Alle har en eller annen form for avstandsvåpen, de har kastekniver som du kan trekke av brystet og kaste røykbomber, og slike ting.

"Så er det noen forskjeller, for vi ønsket å være tro mot snikmorderne også. Så Ezio har en enhånds armbrøst og to skjulte kniver, og det samme har Connor. Kassandra har bare én klinge, og dette er første gang spillerne får spille Kassandra med skjult klinge.

"Det er noen forskjeller, men ikke så store at spillerne tenker at dette er noe helt annet."

Assassin's Creed Nexus VR I Kassandras første kamp vil spillerne manuelt trekke ut sverdet, strekke seg over brystet for å hente kastevåpen som kniver og røykbomber, og deretter strekke seg over skulderen for å hente skytevåpenet. Men kampene er ikke den eneste delen av spillet som teamet har forsøkt å få til å føles så autentisk og oppslukende som mulig, for seriens berømte bevegelser var også et viktig element å få til.

"Det var noe jeg følte at vi måtte gjøre riktig", sa Votypka da han ble spurt om parkour- og freerunning-mekanikken. "Vi kunne ikke levere et Assassin's Creed som bare var lineære korridorer. Det må være et åpent bymiljø som du kan krysse i 360 grader, horisontalt, vertikalt og alt det der. Klatre over hustak, parkour overalt. Hvis det ikke var det, ville det ikke vært Assassin's Creed, og det er det VR trenger. De virkelig store merkevarene som kommer til VR, må få den samme opplevelsen, men på noen måter bedre, fordi det er mer oppslukende og mer nærværsskapende. Så det var en utfordring når det gjelder design og teknikk, men det passet også veldig godt, for mange av disse mekanikkene er veldig fysiske og passer veldig godt inn i VR."

Assassin's Creed Nexus VR Ubisoft har ennå ikke fastsatt noen lanseringsdato, men spillet kommer på Meta Quest innen utgangen av 2023. Når det gjelder hvorfor Ubisoft og utvikleren Red Storm Entertainment velger å lansere spillet på Quest plattformer og ikke Vive, Reverb og andre VR-enheter, eller hvordan Nexus VR kobles til Assassin's Creed's Infinity hub, kan du se hele intervjuet med Votypka nedenfor.