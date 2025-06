HQ

Etter hvert som premieren på Borderlands 4 den 12. september nærmer seg har Gearbox økt hypen merkbart. Nå har de via Epic Games Store avduket PC-kravene for spillet, som er betydelig mer beskjedne enn fryktet med tanke på at det er utviklet med Unreal Engine 5 - ofte et tegn på god optimalisering.

Her er hva du trenger :

Minimum :



Krever en 64-biters prosessor og operativsystem



OS: Windows 10 / Windows 11



Prosessor: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700



Minne: 16 GB RAM



Grafikk: AMD Radeon RX 5700 XT / Nvidia Geforce RTX 2070



Lagringsplass: 100 GB tilgjengelig plass



Ytterligere merknader: Krever en 64-biters prosessor og operativsystem. Krever 8 CPU-kjerner for prosessoren. Krever 8 GB VRAM for grafikk. SSD-lagring kreves



Anbefales:



Krever en 64-biters prosessor og operativsystem



OS: Windows 10 / Windows 11



Prosessor: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700



Minne: 32 GB RAM 32 GB RAM



Grafikk: AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia Geforce RTX 3080



Lagringsplass: 100 GB tilgjengelig plass



Ytterligere merknader: Krever en 64-biters prosessor og operativsystem. Krever 8+ CPU-kjerner for prosessoren. Krever 12+ GB VRAM for grafikk. SSD-lagring kreves



I tillegg til PC lanseres Borderlands 4 på PlayStation 5 og Xbox Series S/X samme dag - og det kommer også til Switch 2 senere i år.