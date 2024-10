Du vil aldri gjette hvem som er på Al Pacinos telefonveske

HQ

Det er rart å tenke på kjendiser som har telefonvesker som er alt annet enn kjedelige. Faktisk er det rart å tenke på dem med telefoner i det hele tatt. Man ser for seg en forfjamset assistent som håndterer alle samtaler, innlegg på sosiale medier og til og med dommedagsprofetier for sine kjendisherrer.

Vi hadde definitivt ikke forventet å se Al Pacino trekke frem et telefonetui med Shrek på i et intervju nylig. I et intervju med BBC ble Pacino overrasket da han trakk frem et Shrek-telefonetui (sammen med noen hodetelefoner med kabel).

Klippet fra intervjuet har blitt videreformidlet av DiscussingFilm, der Pacino forklarer at datteren hans ga ham saken. "Min yngste datter ga meg denne og sa 'det er Shrek pappa!', og jeg sa 'Shrek? Jøss ... ok, jeg skal ta vare på den,'" sier han. Datteren hans har virkelig god smak når det gjelder mobildeksler, og nå lurer jeg på om noen andre kjendiser har en animert figur på dekselet sitt.

