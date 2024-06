Du vil fortsatt kunne oppleve viktige Star Wars-øyeblikk i Star Wars Outlaws

HQ

Star Wars Outlaws ser ut til å være et annerledes Star Wars-spill av mange grunner. For det første er det en åpen verden, noe som er nytt for Star Wars-spill. Så er det det faktum at vi lever ut skurkedrømmen vår i dette spillet, i stedet for å spille som en Jedi eller Sith.

Men selv om vi er fjernet fra Jedi-fortellingene vil vi likevel få oppleve noen viktige Star Wars-øyeblikk. I vårt intervju på Ubisoft Forward forklarte Navid Khavari, narrativ regissør, hvordan spillet henger sammen med hovedfortellingen om Star Wars.

"Jeg tror det viktigste å huske her er at det er viktige øyeblikk i Kays reise som er knyttet til den bredere Star Wars-historien, ikke sant? At du kommer til å ønske å treffe disse nøkkeløyeblikkene," sa han. "Men mellom disse punktene, spesielt med omdømmesystemet, er det mye handlingsrom og stor fleksibilitet."

Så vi får noen viktige øyeblikk, men Kays historie vil forbli hennes egen gjennom hele spillet, noe som virker som en god blanding for fans som vil ha noe nytt, samtidig som de fortsatt vil vite at de eksisterer i det bredere Star Wars-universet. Sjekk ut hele intervjuet vårt nedenfor for flere detaljer.