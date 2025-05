Du vil ikke kunne selge skalperte Switch 2-enheter på populære markedsplasser ved lansering

HQ

Vi har flere ganger tidligere rapportert om hvordan Nintendo ønsket å gjøre det vanskeligere for skalpere å svindle folk for penger ved lanseringen på Switch 2. Hovedvåpenet ser ut til å være å faktisk ha nok konsoller, men det er fortsatt forventet en viss mangel, og derfor har de iverksatt flere andre tiltak.

Nå presenteres et annet, men foreløpig bare i Japan. Nintendo har i samarbeid med markedsplassene (tenk eBay) Mercari, Rakuten Rakuma og Yahoo gjort det forbudt å selge Switch 2 i en ennå uspesifisert periode. Dette gjør det mye vanskeligere for selgere å nå ut med konsollene sine.

Vi krysser fingrene for at Nintendo vil gjøre noe lignende her i Europa, spesielt på eBay og Facebook Marketplace, men også med lokale varianter som franske Leboncoin, tyske Kleinanzeigen, britiske Gumtree og skandinaviske Blocket.