Du vil ikke være hovedpersonen i Mio: Memories in Orbit

På Gamescom i år fikk vi ikke bare spille Mio: Memories in Orbit, men også tatt en prat om spillet med spillets utøvende produsent, Sarah Hourcade. Hourcade snakket om alt fra kunststilen til inspirasjonskildene, og kom også inn på spillets karakter, og hvordan du egentlig ikke er hovedpersonen.

"Spillet er veldig lite sentrert rundt karakteren din," sa Hourcade, og forklarte at oppdraget vårt er å redde et romfartøy som har sluttet å fungere som det skal. "Fartøyet er ikke som hovedpersonen, men det er definitivt noe veldig viktig. Vi ønsket å skape et mysterium om hva som skjedde der. Hvor er de reisende på disse fartøyene, hvordan kom det dit og hvordan kommer man seg til neste planet?"

Hvis du vil høre mer om mysteriene på Mio: Memories in Orbit, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor. Hvis du vil vite hvordan spillet er å spille, kan du lese forhåndsomtalen vår her.