Du vil kunne bruke Labo: VR Kit til å spille Virtual Boy på Switch

Mens Sony har gjort halvhjertede forsøk på å investere i virtuell virkelighet, har Microsoft og Nintendo vært enda mer lunkne. Når det er sagt, er ikke Nintendo helt avvisende til ideen, og hvis vi ser bort fra den episke fiaskoen Virtual Boy var, var det også den pappbaserte Labo: VR Kit i 2019.

Den fikk ikke mye støtte, men den lot i det minste Switch-brukere få en følelse av konseptet. Hvis du var en av dem som kjøpte den, kan det nå være på tide å støve den av igjen. Som vi vet, kommer Virtual Boy til Switch Online + Expansion Pack-abonnementet senere denne måneden, og alle som vil prøve det, må kjøpe en Virtual Boy-lignende løsning (enten en billig pappløsning eller en dyrere kopi av originalen) for å sette Switch-enheten sin inn i.

Det er imidlertid et annet alternativ, da en Nintendo-representant fortalte GamesBeat at Labo: VR Kit vil også bli støttet. Kort sagt, det er på tide å grave den ut av skapet hvis du eier en, eller skynd deg å kjøpe en brukt enhet, ettersom de nå sannsynligvis vil være i høy etterspørsel og kommandere høyere priser.

