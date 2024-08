Du vil kunne konkurrere på Beauxbatons og Durmstrang i Harry Potter: Quidditch Champions

HQ

Et av de viktigste og mest interessante elementene ved det kommende Harry Potter: Quidditch Champions er at det faktisk foregår i løpet av skoleåret Triwizard Cup. For alle som ikke er kjent med hva dette betyr, er Triwizard Cup et arrangement som samler de magiske skolene Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, Beauxbatons Academy og Durmstrang Institute til en sportsbegivenhet der de mest talentfulle elevutøverne kjemper mot hverandre. For Quidditch Champions betyr dette mange quidditchkamper på de ulike ikoniske skolene.

I en ny trailer får vi en titt på disse skolene og Quidditch-banene de vil tilby. Disse nivåene vil inkludere unike miljøer, landskap, arkitektur og eksteriør på campus, og ja, Beauxbatons og Durmstrang ser veldig annerledes ut enn den berømte Quidditch-banen vi kjenner fra Galtvort.

I spillet vil spillerne velge en av de tre skolene de vil representere på Triwizard Cup, og deretter kjempe i PvP- og Exhibition -kamper. Det vil også være en rekke gjenkjennelige Harry Potter-figurer å møte og spille som, inkludert Harry selv, Ron Weasley og Hermine Granger.

Ta en titt på den nye traileren nedenfor for å få et glimt av de ulike Quidditch-banene som tilbys i Quidditch Champions i forkant av lanseringen på PC og konsoller 3. september.