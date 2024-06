Du vil kunne "øke vennskapet ditt på nett" i Hello Kitty Island Adventure for Switch

Hello Kitty Island Adventure for Switch har nettopp blitt avslørt som en del av Nintendo Direct-presentasjonen, men vi fikk vite alt om spillet i forrige uke på Summer Game Fest Play Days i LA, da vi snakket med spillregissør Tom Blind, som fanget i intervjuet nedenfor, som vi holdt hemmelig inntil nå.

"Hello Kitty Island Adventure er det vi kaller et koselig spill", sier sjefen for Sunblink til Gamereactors seere, "som betyr lite stress, en slags uformell, bare ha det gøy, men vi har også blandet det med eventyrspill, så det er en åpen verden med mange gåter og oppdrag og forskjellige typer eventyrspill å engasjere seg i, så det er en slags blanding av to forskjellige sjangre som jeg synes passer veldig godt sammen".

Når Blind snakker om den mer eventyrlige siden av spillet utover livssimuleringsaspektet, beskriver han hvordan det er åtte unike biomer å utforske, og til og med "et mysterium over hele øya om hvorfor den ble forlatt og forfalt; og så er du på et oppdrag for å prøve å fikse alt og oppdage den sanne hemmeligheten bak øya og hvorfor den er som den er. Ved å møte karakterene og utforske disse biomene kan du fortsette den søken og løse mysteriet."

Når det gjelder det mer sosiale aspektet ved livssimuleringen, bygges vennskap gjennom å gi gaver, dekorere rom, bake oppskrifter, samle småkryp eller fiske. Sublink forplikter seg til en "ingen mikrotransaksjoner"-policy, i tillegg til å lansere flere figurer, minispill og historiebiter.

Hvilke figurer får du bli venn med i Hello Kitty Island Adventure for Switch?

Til tross for at du kan lage, tilpasse og kle på din egen spillerkarakter i Sanrio-universet ("vi har katter, hunder, fugler, kaniner og enda flere arter"), vil du selvfølgelig møte både Hello Kitty og en god del av hennes venner og familie, inkludert, men ikke begrenset til :



Hello Kitty katten, som alltid er vennlig og hjelpsom.

Tuxedosam pingvinen, som alltid vet hva som er siste mote.

My Melody , kaninen som driver gavebutikken på øya.

Badtz-Maru pingvinen, som ønsker å løse øyas mysterium.

Cinnamoroll valpen, som kan fly og levere ting rundt på øya takket være de store ørene sine.

Kuromi kaninen, som liker å skrive og liker skumle ting.

Pompompurin golden retrieveren, som elsker å spise iskrem og ta en lur.

Chococat katten, som er kongen av hobbyarbeid.

Keroppi frosken, som er opptatt av å bevare naturen.

Pochacco , hunden, som elsker sport og de ulike aktivitetene og utfordringene øya har å by på.

Hangyodon fisken, den mislykkede komikeren.

Pekkle anden, som elsker å danse og synge og derfor ønsker å restaurere dansesalen i Gemstone Mountain.

Aggretsuko den røde pandaen, som ikke kan unnslippe den stressende hverdagen sin.



Ja, du leste riktig. Den aggressive versjonen av Retsuko, som ble berømt etter Netflix-serien, vil også gjøre en fantastisk cameo "og hun vil kanskje eller kanskje ikke gjøre noe av sin metal-karaoke på visse punkter i løpet av spillet", erter Blind i videoen.

Online co-op tilgjengelig på Nintendo Switchs Hello Kitty

Men i tillegg til disse karakterene som fansen kjenner og elsker, kan du faktisk dele opplevelsen med en venn IRL takket være online flerspillerfunksjonen på Switch (offline lokal co-op vil ikke være tilgjengelig). I følge regissøren :

"Så spillet er faktisk fullt ut flerspiller, du kan når som helst invitere en venn inn i spillet ditt, og de kan delta i alle de forskjellige aktivitetene sammen med deg, fra å spille minispill til å samle gjenstander, de kan til og med sette opp sin egen plass på øya di og dekorere den på sin egen måte. (...) Akkurat som med Sanrio-vennene i spillet, kan du også øke vennskapet med vennene dine i den virkelige verden, så når vennen din kommer inn i spillet, deltar dere i aktiviteter sammen, bygger opp et vennskapsnivå og låser opp belønninger og evner hos hverandre. Når vennen din har blitt med på øya din, kan dere for eksempel bevege dere raskere gjennom verden eller samle gjenstander sammen og få duplikater av disse gjenstandene fordi dere har bygget opp vennskapet nok til å gjøre det."

Tidsbestemt eksklusivt for Switch, senere tilgjengelig på PlayStation

Når det lanseres neste år på Switch og PC, vil Hello Kitty Island Adventure "inneholde alt innholdet som allerede eksisterte på iOS", noe som gir over 100 timers spilletid. Spillet vil forbli eksklusivt for Switch i 2025 når det gjelder konsoller, for deretter å bli utgitt senere på PS5 og PS4.

Spill av hele intervjuet ovenfor for å lære mer om puslespilltyper og for å se noen splitter nye Nintendo Switch-spill. Her er også hele Nintendo Direct-traileren :