Du vil kunne prøve ut ulike oppsettalternativer før du forplikter deg fullt ut i Exodus

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Når det gjelder karakterenes opprinnelse, kan « Exodus kanskje føles litt mer begrensende enn andre rollespill. Du vil ikke bestemme karakterens navn eller hvem de er på noen måter. De vil være Jun Aslan, enten det er en mannlig eller kvinnelig Jun. De vil ha en halvbror som blir en tyrann, og en far som etterlot seg en enorm arv. Men så snart bakgrunnshistorien er avklart og du er i gang med spillet, vil du ha full kontroll over den Jun du ønsker å være, inkludert å bestemme hvordan de skal spille.

«Vi har tre forskjellige områder. Du kan på en måte fokusere på selve kampen. Du kan fokusere på snik-elementer. Du kan på en måte fokusere på å være en himmelsk trollmann,» sa spillregissør Chris King til Gamereactor i et intervju på Gamescom. King forklarte at i tillegg til å velge mellom de tre alternativene – sniking, himmelsk magi og kamp – har du også mestringstrær som gir deg enda flere evner, avhengig av hvor mye du satser på én spillestil.

Men hovedpoenget er å la spillerne eksperimentere før de bestemmer seg. «Du trenger ikke å velge én av dem. Du kan prøve deg frem. Du kan satse dobbelt og gå «all in» på ett av trærne,» sa King.

«Jeg tror en av de tingene som er interessant for oss, og som jeg ikke har gjort tidligere, er at i mange av spillene jeg har jobbet med, må du velge klasse så snart du starter spillet, og da er du så å si låst fast. Noen spill lar deg omfordele poeng eller noe slikt. Vi har bevisst prøvd å la spillerne prøve seg litt frem og få en smak av alle de ulike alternativene de har før de forplikter seg fullt ut... Vi vil at spillerne skal få eksperimentere litt med det før de tar det vanskelige valget om hva de skal satse på.»

King påpekte også at ferdighetstrærne er knyttet til ed-systemet. Moral i « Exodus er ikke bare begrenset til godt mot ondt, og spillerne vil se sin versjon av Jun utvikle seg avhengig av valgene de tar. Det handler om handlefrihet, og for folkene hos Archetype Entertainment er det nettopp derfor man lager et rollespill.

Sjekk ut hele intervjuet vårt med « Exodus nedenfor: