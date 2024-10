Du vil kunne se Joker: Folie à Deux hjemmefra i slutten av måneden

HQ

Selv om perioden mellom kinolansering og digital lansering har blitt kortere enn noensinne, ser vi ofte at produksjonsselskapene krymper den ytterligere for filmer som går dårlig på kino. Mens mer vellykkede filmer kan ha kinolansering i et par måneder og deretter debutere på nett og strømmetjenester noen uker senere, kan de svakere filmene få en digital lansering som er en brøkdel av denne tiden.

Et eksempel på dette er Joker: Folie à Deux, som til tross for at filmen kommer på kino 4. oktober, har filmen allerede sin digitale utgivelsesdato låst, og det er mye nærmere enn du kanskje forventer.

Variety opplyser at Joker: Folie à Deux kommer til digitale og elektroniske plattformer så snart som 29. oktober. Det vil i så fall bety at filmens kinopremiere varte i mindre enn fire uker, noe som vil være en av de korteste til dags dato for en stor produksjon av denne størrelsen, en film som hadde et ryktet budsjett på 200 millioner dollar og forventes å tape 150-200 millioner dollar totalt i løpet av sin kinofase.

Kommer du til å se Joker: Folie à Deux hjemme senere i oktober?