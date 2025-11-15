Du vil oppleve en "omvendt Midas touch" i Necromental

Inkrementelle spill er kjent for å gi spillerne enorme mengder makt, og selv om du absolutt får det i Necromental, ønsker utviklerne at reisen din skal være mer RPG-aktig i hvordan den bygger seg gradvis opp. På Barcelona Game Fest snakket vi med Luis Nogueira, administrerende direktør i Digitality Games, om hva som tilbys i Necromental.

"Det vi prøver å gjøre, er å virkelig få ut kraftfantasien fra inkrementer, du vet, du er dette enorme, mektige vesenet, men å gi det litt mer RPG til det," forklarte han. "Så, litt fangehullskryping også, litt mystikk, litt gåter, vi gir bare verden litt mer kontekst, slik at du faktisk kan få en historie bak det du gjør. Men alt ved spillet, kjernen i spillet, er inkrementelt. I dette tilfellet heter det Necromental fordi det handler om nekromanti."

"Som åndemaner har du en slags omvendt Midas-berøring på alt du rører ved. Alt som dør rundt deg, er nå din allierte. Så hæren din vokser hele tiden i størrelse, men den vokser også i makt og muligheter."

Necromental er for øyeblikket mer i en prototype/vertikal fase, men det er planer om at det skal komme ut relativt snart. Med tanke på den tilgjengelige nekromantien og den generelle stemningen i spillet, er vi ikke overrasket over å se at det sikter mot en uhyggelig sesong 2026-utgivelse.