Du vil snart kunne spille Roblox-sensasjonen Blade Ball gjennom Steam og Epic Games Store

Hvis du er en hyppig fan av Roblox, er du kanskje kjent med modusen Blade Ball som er tilgjengelig i spillet. I spiller-mot-spiller-modusen spiller venner mot venner i en aktivitet der målet er å avlede målrettede baller som kommer mot deg i økende hastighet, og det er en modus som har eksplodert til en slik popularitet at den nå trekker til seg rundt 17 millioner spillere hver måned. Jepp, 17 millioner... i måneden.

Det er unødvendig å si at dette suksessnivået nå har fått skaperne til å utforske hvordan de kan bringe Blade Ball til enda flere fans, og dette skjer snart i form av en ny fullverdig PC-tittel. Den vil komme til Steam og Epic Games Store i fremtiden, og vil offisielt bli kjent som Blade Ball Arena (tidligere kjent som Major League Curveball). Med det i tankene, hvordan vil denne tilpasningen av spillet skille seg ut?

HQ

Vi blir fortalt i kunngjøringspressemeldingen at den "kombinerer alle de beste elementene fra Roblox -opplevelsen med helt nye funksjoner," og at dette til slutt gir en hektisk PvP dodgebrawler som er ideell for å slotte inn mellom andre spill. Det nevnes at spillene vanligvis varer i 15 minutter, og i handlingen får hver spiller tre liv å bruke til deres fordel også. Det vil også være solo-moduser som fungerer som en fri-for-alle, og til og med 1v1-alternativer for de som har en poengsum å gjøre opp med venner.

Det har tilpassbare elementer, inkludert loadouts som gjør det mulig for spilleren å designe og vri karakteren sin til hvordan de liker å spille, samt våpenskinn, avatarer, emotes, drapseffekter og annen kosmetikk også.

Blade Ball Arena The Gang's blir skapt av utvikleren av brukergenerert innhold The Gang, og i forbindelse med kunngjøringen uttalte produsent og medgrunnlegger av The Gang, Olle Brännström "Det er en utrolig opplevelse å samarbeide med teamet som har gitt liv til inspirasjonen vår. Deres sterke fellesskap og uvurderlige tilbakemeldinger bidrar til å forme Blade Ball Arena til det beste spillet det kan bli."

Sjekk ut noen bilder av Blade Ball Arena nedenfor.