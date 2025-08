Dua Lipa innvilget kosovansk statsborgerskap

HQ

Siste nytt om Kosovo. Til tross for at Dua Lipa er født og oppvokst i London i Storbritannia, har hun tydelige bånd til begge de sørøsteuropeiske landene Albania og Kosovo. Musikerens foreldre kommer fra de respektive landene, og hun tilbrakte også en del av tenårene sine i Kosovos hovedstad Pristina.

Nylig tok Kosovos president Vjosa Osmani initiativ til å gi Lipa statsborgerskap i landet. Dette kommer av at politikeren anser sangerinnen som "en av de viktigste kulturelle og kunstneriske personlighetene i vårt lands historie".

I en kommentar til at Lipa ble tildelt denne æren, uttalte hun (ifølge The Guardian) "Jeg føler meg så takknemlig for å ha blitt tildelt kosovansk statsborgerskap av vår president Vjosa Osmani."

Lipa har blitt en av verdens største popstjerner, med flere singler og album på førsteplass, og hun har også vært hovednavn på mange konserter og festivaler.