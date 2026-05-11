Dua Lipa saksøker Samsung for å ha brukt bildet av henne uten tillatelse

Dua Lipa går til krig mot teknologigiganten Samsung, ettersom popstjernen offisielt har levert inn et søksmål på 15 millioner dollar mot selskapet for angivelig å ha brukt hennes likhet og bilde til innpakningen av TV-apparatene sine uten hennes tillatelse.

Ifølge BBC News hevder Lipa at Samsung brukte et bilde av ansiktet hennes uten tillatelse for TV-modeller som selges over hele USA. I anmeldelsen hevdes det at emballasjen var "designet for å utnytte fru Lipas hardt opptjente suksess for å markedsføre og selge Samsungs produkter".

Samsung har ennå ikke kommentert søksmålet, men søksmålet ble sendt til US District Court for the Central District of California. Det hevdes at bildet som ble brukt var fra sangerens Austin City Limits Festival-opptreden fra 2024, som Lipa eier opphavsretten til. Det sies også at Lipas juridiske team rutinemessig har kontaktet Samsung for å løse dette problemet, men uten hell.