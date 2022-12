DualSense Edges batteri varer kortere enn en vanlig PlayStation-kontroller

HQ

Da PlayStation avslørte nærmest alt man trenger å vite om den oppgraderte utgaven av DualSense-kontrolleren, DualSense Edge, var det ingen tvil om at det er snakk om veldig mange forbedringer og ulike funksjoner, så denne nyheten er ikke spesielt overraskende.

Samtidig som at PlayStation har gitt oss en ny video hvor de går nærmere inn på hva tanken bak DualSense Edge-kontrolleren er og hvilke muligheter den gir har også utvalgte amerikanske medier fått teste den. I den sammenheng spurte The Verge om batteriet. Som forventet fikk da til svar at batteriet i DualSense Edge vil vare litt kortere enn en vanlig DualSense siden førstnevnte har flere ting som krever ekstra kraft. Siden batteriet er det samme vil derfor batteritiden være kortere enn original, så det er enda godt at USB-Cen som følger med er litt lengre enn de fleste.