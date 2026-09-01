Duane «Keffe D» Davis er funnet skyldig i drapet på Tupac Shakur for 30 år siden

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Nesten 30 år etter at rapperen Tupac Shakur ble skutt og drept 13. september 1996 i Harlem, er hovedmistenkte og den personen som av mange anses å ha vært hjernen bak skytingen, funnet skyldig i drap. Denne personen er Duane «Keffe D» Davis, onkelen til Orlando «Baby Lane» Anderson, som mistenkes for å ha avfyrt skuddet (han er nå død).

Det antas at feiden mellom Tupac Shakur og Anderson-familien, som tilhørte rivaliserende gjenger, oppsto da Shakur og hans følge banket opp Davis i lobbyen på MGM Grand Hotel i Las Vegas. Senere samme kveld kjørte fire personer forbi Shakurs bil og skjøt mot ham; han døde seks dager senere.

Siden den gang har alle de tre andre passasjerene i bilen som Tupac ble skutt fra, dødd, inkludert Orlando Anderson, som omkom i en annen skuddveksling i 1998. Bare Duane «Keffe D» Davis, nå 63 år gammel, er fortsatt i live. Han ble arrestert i 2023, og ved flere anledninger hadde han antydet sin involvering i hevnplanen og at han fysisk var til stede i bilen.

I rettssaken som startet 10. august, er han blitt funnet skyldig, og dommen vil bli avsagt 13. oktober; i Nevada varer straffen for drap av første grad fra 20 år til livstid; ifølge The Guardian krevde ikke aktoratet dødsstraff.