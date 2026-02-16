Dubai Tennis Championships-direktøren ber om strengere straffer til spillere som Sabalenka og Swiatek

HQ

Rett etter sesongens første WTA Masters 1000, Qatar Open, der Karolina Muchova slo kanadiske Victoria Mboko, som likevel kom inn blant de 10 beste for første gang i karrieren, starter årets andre Masters, Dubai Tennis Championships, i dag med den første runden av 32 kamper.

Elena Rybakina, Amanda Anisimova, Coco Gauff, Jessica Pegula og Mirra Andreeva er de toppseedede spillerne i turneringen, som lider av flere fravær, inkludert nylige uttak fra Mboko og Muchova, på grunn av deres nylige finale i Doha, men også det merkbare fraværet til verdens nr. 1 og 2 Aryna Sabalenka (som også gikk glipp av Qatar Open) og Iga Swiatek, i tillegg til Naomi Osaka og Madison Keys.

Serien av avmeldinger har ført til klager fra Salah Tahlak, direktør for Dubai Tennis Championship, som vil be WTA om hardere straffer for tennisspillere som har uteblitt fra disse turneringene, og som stiller spørsmål ved årsakene til at de uteble. "Begrunnelsen for å trekke seg var litt merkelig. Iga sa at hun ikke var mentalt klar til å konkurrere, mens Sabalenka sa at hun hadde noen mindre skader", sa Tahlak til The National på lørdag (via GulfNews). "Jeg synes det burde være en strengere straff for spillerne, ikke bare bøter, de burde bli fratatt rankingpoeng."

"Jeg spurte til og med legen, hva er skaden? Han sa at det var en mindre skade, ikke en som ville tvinge henne til å trekke seg fra turneringen. Og for Iga spurte jeg: 'Er ikke dette en merkelig avgjørelse?'", sa en skuffet Tahlak, etter å ha mistet de to beste spillerne i dametenniskretsen.

Dubai Tennis Championships-direktøren foreslår poengtrekk i stedet for bøter

Sabalenka, som ble slått ut av Elena Rybakina i Australian Open-finalen forrige måned, har ikke spilt siden 31. januar. Det burde ikke komme som en overraskelse, ettersom hviterusseren skapte overskrifter tidligere i år da hun sa at hun ikke hadde noe imot å risikere sanksjoner, ettersom hun med vilje vil stå over noen obligatoriske turneringer. "Reglene er ganske vanskelige med obligatoriske turneringer, men jeg står likevel over et par turneringer for å beskytte kroppen min, for jeg slet mye forrige sesong", sa Sabalenka i januar.

Men Tahlak sa forrige helg at bøter ikke vil gjøre så mye, og han mener WTA bør trekke poeng fra spillerne. "For mange år siden trakk Serena Williams seg og fikk en bot på 100 000 dollar. Men hva er 100 000 dollar? Hun kunne spilt et annet sted og tjent 1 000 000 dollar."

"Vi har et møte i Roma snart, og jeg vil kaste lys over denne saken. Vi har en representant på vegne av den internasjonale gruppen som skal snakke for oss med WTA. For det er en skam at vi bruker disse enorme beløpene på å oppgradere anleggene våre, og til syvende og sist er det spillerne som er hoveddelen."

Dubai Tennis Championships, årets andre WTA Masters 1000-turnering, fortsetter frem til lørdag 21. februar.