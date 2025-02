Dubous vs Parker og Beterbiev vs Bivol er høydepunktene på en uunngåelig kveld denne lørdagen for boksefansDaniel Dubois skal forsvare sin IBF-tittel i tungvekt, og Artur Beterbiev og Dmitry Bivol skal kjempe om den ubestridte tittelen i lett

HQ Daniel Dubois skal forsvare sin IBF-tittel i tungvekt neste lørdag, 22. februar. Den 27 år gamle britiske bokseren, med en merittliste på 22-2 (kun to nederlag, og 21 av seirene på KO), skal opp i ringen for første gang siden september 2024, og møter australske Joseph Parker (35-3), som holdt WBO-tittelen i tungvekt fra 2016 til 2018, men som kun bokset én kamp i 2024, mot Zhilei Zhang i mars. I fremtiden kan Dubois få en returkamp mot Oleksandr Usyk (ett av hans to eneste nederlag). Hvis Parker vinner, vil han få sjansen til å møte den ubeseirede, ubestridte verdensmesteren i tungvekt, som nylig Tyson Fury til pensjon. Kampen vil finne sted i Saudi-Arabia, som en del av Riyash Season, med andre boksekamper, inkludert Artur Beterbiev (40) mot Dmitry Bivol (34) om den ubestridte tittelen i lett tungvekt. Sist de møttes, vant Beterbiev, som fortsatt er ubeseiret, over Bivol. <social> https://x.com/Queensberry/status/1891397687510991010 </social> . Hvordan se Dubois-Parker og Beterbiev-Bivol 2 live Sky Sports kaller det potensielt "det største kortet i boksehistorien". Sky Sports vil selvfølgelig at du skal betale £19,95 / €24,95 for begivenheten på Sky Sports Box Office. En annen måte å se det live på vil være på DAZN Pay-Per-View, til samme pris, £19,95 eller €24,95. Det er forventet at Dubois og Parker vil finne sted mellom 21:00 og 22:00 GMT (britisk tid, en time mindre i sentraleuropeisk tid) og Beterbiev og Bivol rett etter.