Ducati Lenovo viser frem ny MotoGP-sykkel for verdensmesterne Pecco Bagnaia og Marc Márquez

Ducati, motorsykkelteamet som står bak den dobbelte MotoGP-mesteren Francesco Bagnaia (i 2022 og 2023) og som nylig skrev kontrakt med den seksdobbelte verdensmesteren Marc Márquez, har annonsert den nye sykkelen som deres to førere skal bruke i 2025. Ducati Lenovo Team kunngjorde det i et live-arrangement i Madonna di Campglio, der begge førerne viste frem den nye sykkelen.

Dette er det femte året for Bagnaia i Ducati-laget (det syvende året han har brukt en sykkel produsert av Ducati). Márquez avsluttet et elleve år langt samarbeid med Honda i slutten av 2023, da han gikk over til Gresini Racing, og har blitt flyttet opp til fabrikklaget for 2025-sesongen.

Med begge førerne som mestere flere ganger, alle kategorier inkludert (tre for Bagnaia, til tross for at han tapte til Jorge Martín i 2024, og åtte for spanjolen), er Ducati Lenovo klar favoritt til neste MotoGP-sesong, som starter 28. februar.

"Vi ønsker å vinne alle titlene, og for å gjøre det må vi jobbe som et team. Hvis jeg ikke vinner, håper jeg Pecco gjør det. Vi må ha en god sesong og ta så mange poeng som mulig", sa Márquez (31).