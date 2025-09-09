Ducati "vil belønne" Álex Márquez etter dominant seier i Catalonias GP i MotoGP

HQ

MotoGP-føreren Álex Márquez hadde en triumferende Catalonias Grand Prix forrige helg, med pole position og seier, i tillegg til å sette ny rekord for den raskeste runden noensinne på Montmeló Circuit. Han gikk bare glipp av sprintløpet, som han ledet før han krasjet (hans bror Marc Márquez, som snart blir 2025-mester, vant det løpet).

Som et resultat vil Ducati "belønne ham". "Álex vil motta en teknisk pris. [Luigi] Gigi Dall'Igna [Ducatis tekniske direktør] husker alltid raske ryttere, så Álex vil helt sikkert få noe annet" , sier Davide Tardozzi, sportsdirektør i Ducati, til Marca. Márquez kjører for Gresini Racings, Ducatis satellitt-team.

"I Barcelona denne søndagen fortjente Alex det. Dessverre gjorde han en feil på lørdag, men han var raskest på banen begge dager, så vi i det offisielle Ducati-teamet kan bare applaudere ham, sier Tardozzi.

Han la imidlertid til at det ikke er opp til ham å avgjøre om Márquez får den samme sykkelen som Marc Márquez, Pecco Bagnaia og Fabio Di Giannantonio, GP26.