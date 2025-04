Duck Detective: The Ghost of Glamping lander den 22. mai

Duck Detective, kanskje verdens største krimbekjempende hjerne, er på vei tilbake til konsollene og PC-en vår neste måned via det nye eventyret Duck Detective: The Ghost of Glamping.

Duck Detective kjemper mot brødavhengigheten sin og angeren som hjemsøker ham etter et mislykket ekteskap, og må også spore opp en sak som kan involvere ekte spøkelser. Som med det forrige spillet, Duck Detective: The Secret Salami, lar The Ghost of Glamping deg undersøke miljøer, intervjue mistenkte og grave frem sannheten i dette skumle scenarioet.

I denne nye saken får Duck Detective også selskap av en ny partner som skal hjelpe med å løse saken. Ta en kort titt på hva Duck Detective: The Ghost of Glamping har å by på i traileren nedenfor:

Duck Detective: The Ghost of Glamping lanseres 22. mai for Xbox, PS5, Nintendo Switch og PC.