Duck Detective-utvikleren vender tilbake i 2026 med Knives Out-inspirert mysteriethriller kjent som Apple Crumble

Hvis du har spilt Duck Detective-titlene, vil du være mer enn kjent med arbeidet til utvikleren Happy Broccoli Games, som har vist en evne til å lage denne typen prosjekter. Som en del av Day of the Devs-showcase etter Summer Game Fest, har teamet nettopp gjort en opptreden for å presentere en titt på deres neste tittel, et spill som er unikt for Duck Detective-sagaen, men som fortsatt har en kjent tone og tema.

Prosjektet heter Apple Crumble, og er en mysteriethriller som ber spillerne om å løse en rekke forvirrende situasjoner i et forsøk på å finne ut identiteten til personen som aktivt forsøker å myrde bestemoren deres. Så grusomt!

Spillet er inspirert av Knives Out og byr på dialog med full stemme, og du må finne ut hvem som er den egentlige gjerningsmannen bak mordkomplottet, inkludert moren din, onkelen din, selveste bestemoren din, en merkelig og uvanlig mann på soverommet ditt og til og med ... deg selv.

Happy Broccoli hevder at Apple Crumble vil være rundt 60-90 minutter langt og vil lanseres så snart som en gang senere i år på PC og Mac. Vi vet ennå ikke den nøyaktige lanseringsdatoen, men du kan se annonseringstraileren og noen bilder nedenfor.