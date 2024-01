Duellen på Mustafar har blitt gjenskapt i The Clone Wars' animasjonsstil

Mange fans av galaksen langt, langt borte kom virkelig til å elske og sette pris på den animerte serien Star Wars: The Clone Wars, og vi ser fortsatt effekten av dette i dag i form av serier som The Bad Batch og Tales of the Jedi. Fanproduksjonsselskapet Hello There har bestemt seg for å bruke denne elskede kunststilen til å gjenskape en av de mest ikoniske kampene i Star Wars-historien og gi duellen på Mustafar et nytt strøk maling.

Den 15 minutter lange videoen er en fullstendig gjenskaping av kampen og hendelsene som skjedde like før og etter det skjebnesvangre møtet. Det sier seg selv at hvis du har lengtet etter mer action i stil med Clone Wars, er dette en perfekt måte å fylle det tomrommet på og sette punktum for den allerede fantastiske serien.