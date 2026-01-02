Duffer-brødrene forklarer hvordan en nøkkelscene i finalen knytter an til den kommende Stranger Things spinoffen

HQ

Enten du elsket eller hatet finalen, er det vanskelig å argumentere for at den ikke avsluttet alle kapitlene som ble åpnet i starten av Stranger Things. Det betyr imidlertid ikke at vi aldri kommer til å se demogorgoner, alternative dimensjoner eller nostalgi igjen, ettersom vi kommer til å få flere prosjekter fra Stranger Things i fremtiden, inkludert en spin-off-serie som tilsynelatende har koblinger til en nøkkelscene i finalen.

I en samtale med Variety forklarte Matt og Ross Duffer at scenen som involverer en ung Henry/Vecna og steinen i kofferten vil være svært viktig for spinoffen. "Spinoffen kommer til å fordype seg i det og forklare det, og du kommer til å forstå det. Men det er en helt annen mytologi. Så det er ikke en dyp utforskning av Mind Flayer eller noe sånt. Den er veldig fersk og veldig ny, men ja, den vil gi svar på noen av de løse trådene som gjenstår," sa Matt Duffer.

Duffer-familien fortsetter å jobbe med spinoffen Stranger Things, men den kan komme til å se ganske annerledes ut enn hovedserien. "Vi er faktisk veldig spente, og det er veldig spennende å jobbe med blanke ark: helt nye karakterer, ny by, ny verden, ny mytologi," la Matt til.

Duffer-brødrene vil ikke fungere som showrunners på spin-offen, men det virker som om de er sterkt involvert i skrivingen og den kreative prosessen. Vi må vente og se hva mer denne IP-en kan bringe med seg når folk kommer seg etter den ti år lange historien de nettopp har sett slutten på.