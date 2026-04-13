Duffer-brødrene vender tilbake til det overnaturlige, men sikter mot et nytt publikum, med The Boroughs

Stranger Things er ikke glemt, spesielt med tanke på at en animert spin-off kalt Stranger Things: Tales of '85 skal ha premiere om noen dager, med den opprinnelige gjengen av barn tilbake til et nytt mysterium i Hawkins. Det Netflix imidlertid ikke har råd til å gi slipp på, er suksessformelen, og det er det de tar sikte på å gjenskape med The Boroughs, om enn ved å appellere til et mer voksent publikum.

The BoroughsI Hawkins, også med Duffer-brødrene som utøvende produsenter, følger vi en gruppe eldre og pensjonerte mennesker (en stjernespekket rollebesetning med Geena Davis, Alfred Molina, Alfre Woodard, Bill Pullman, Clarke Peters og Denis O'Hare i spissen) når pensjonistbyen The Boroughs blir sentrum for noe uforklarlig, og bare en gruppe pensjonister kan løse det.

Du har sikkert allerede sett et mønster, men hvis du synes dette høres interessant ut, kan du ta en titt på traileren for The Boroughs nedenfor. Serien har premiere på Netflix 21. mai 2026.