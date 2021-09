Duke-kontrolleren kommer tilbake igjen for å feire Xbox sitt 20-årsjubileum

HQ

Har du spilt Xbox siden begynnelsen husker du sikkert den store kontrolleren kjent som The Duke. Den var så stor at Microsoft måtte lansere en mindre variant kalt Controller S - som senere ble standard og har et design som likner de kontrollerne vi har i dag.

For tre år siden fikk Hyperkin ideen om å relansere The Duke til Xbox One. Mens det var et artig initiativ må vi si at det gir en god del mer mening når Hyperkin nå har annonsert at de lanserer kontrolleren igjen for å feire det faktum at Xbox fyller 20 år om to måneder.

Den nye Duke-kontrolleren har den originale Xbox-startanimasjonen kjørende i et LCD-display på midten av kontrolleren, samt en Share-knapp for skjermbilder, og den har faktisk de svarte og hvite knappene (fungerer som LB/RB) intakt. Nytt denne gangen er at den også har et grønt 20-årsjubileumsmerke på høyre håndtak, og du får den i både svart og hvit.

Den lanseres en gang i løpet av årets fjerde kvartal, men eksakt pris vet vi ikke noe om ennå.