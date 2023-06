Dumb Money-trailer viser GameStop-aksjeskandalen i all sin prakt

To år har gått siden aksjeverdenen ble kastet ut i et kaos uten like da Reddit-fellesskapet på r/wallstreetbets bestemte seg for å manipulere GameStop-aksjen og sende den til himmels. Slikt må det selvsagt lages film av.

Dette blir en realitet i Dumb Money den 22. september når Paul Dano spiller hovedrollen som YouTuberen som satte det hele i gang. Filmens første trailer avslører også at Dano er langt fra den eneste stjernen som er med, for Seth Rogen, Pete Davidson, Vincent D'Onofrio og mange flere blir også med på det som tydeligvis blir en morsom og sprø historie.