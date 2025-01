Dumfries-dobbelen slår Atalanta ut, Inter Milan er i finalen i den italienske supercupen

HQ

Inter Milan slo Atalanta i den første semifinalen i Supercoppa de Italia, i en flott kamp som ble avgjort takket være to mål av Denzel Dumfries. Inter var den klare dominanten i italiensk fotball i fjor, og selv om den hjemlige Serie A er jevnere i år, med tre lag med over 40 poeng (Inter, Atalanta og Napoli), var det Simone Inzaghis tropp som fikk billetten til finalen neste mandag i Riyadh.

Inter har forlenget seiersrekken på sju strake seire over Atalanta, og hvis de vinner på mandag, vil de vinne sin fjerde italienske supercup på rad. Dumfries' første mål var et sykkelspark, og hans andre mål er allerede et av årets mest spektakulære mål.

I kveld, kl. 20:00 CET, møter Juventus Milan i den andre semifinalen. Det blir den første Milan-kampen for den nye treneren Sergio Conceição, som ble ansatt etter at Paulo Fonseca fikk sparken i forrige uke.