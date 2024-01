Duncan Jones' filmatisering av Rogue Trooper er i produksjon

HQ

I 2018 ble det bekreftet at Duncan Jones, regissøren av blant annet Moon, Source Code og Warcraft, hadde et nytt prosjekt på gang, og at det skulle være en filmatisering av tegneserien Rogue Trooper. Siden da har det vært veldig stille, og prosjektet hadde mer eller mindre falt i glemmeboken, men spol seks år frem i tid, og nå er vi der. Rouge Trooper er i produksjon, og det er en animasjonsfilm som etter planen skal ha premiere neste år.

Blant skuespillerne finner vi Aneurin Barnard, Hayley Atwell og Jack Lowden, kjent for sin medvirkning i produksjoner som Dunkirk, Captain America og Slow Horses. Barnard spiller rollen som Rogue Trooper, en genmodifisert supersoldat som blir den eneste overlevende etter en invasjon. Han setter seg fore å finne ut hvem som forrådte ham og troppen hans, og får hjelp av tre av sine døde kamerater, hvis digitale personligheter fortsatt er ved bevissthet etter døden og nå er lastet opp i Rogues våpen, hjelm og ryggsekk.

Filmen spilles inn i Rebellion Film Studios i Oxfordshire i England, og skuespillerne skal animeres av Treehouse Digital ved hjelp av Unreal Engine 5. Et valg som produsent Stuart Fenegan begrunner på følgende måte:

"Fremskrittene i Unreal Engine 5 og inkluderingen av MetaHuman-rigger betyr at det nå er mulig å oppnå en svært høy animasjonsstandard innenfor et indiebudsjett. I samarbeid med våre fantastiske partnere i Rebellion, Epic og Treehouse Digital er vi banebrytende og utvikler en ny kreativ pipeline som vil muliggjøre uavhengig produksjon av CG-animasjonsfilmer."

Det er ikke annonsert noen lanseringsdato, men Rogue Trooper kommer på kino en gang i 2025.

Takk, 2000 AD.