Dune: Awakening - Arrakis har aldri føltes så ekte

Dune har aldri vært større enn nå. Takket være Denis Villeneuves fantastiske filmer er interessen for Frank Herberts sci-fi-verden rekordstor, noe som utvilsomt er en viktig medvirkende årsak til at Conan Exiles' utvikleren Funcom har bestemt seg for å bruke sin ekspertise i å skape vidstrakte og enorme flerspillerverdener til å gjøre Arrakis om til en digital lekeplass. Selv om vi fortsatt ikke vet nøyaktig når Dune: Awakening kommer, fikk jeg under Summer Game Fest muligheten til å være med på en forhåndsvisning av spillet, der et par av Funcoms utviklere presenterte og kommenterte en del av spillet.

Selv om jeg med en gang vil si at Dune: Awakening og dets overlevelses-MMO-designfilosofi gjør det til et spill som ikke står øverst på ønskelisten min, er det som Dune -fan klart at Funcom ser ut til å ha noe med mye potensial i hendene her. Fordi iterasjonen av Arrakis som de har designet og bygget føles virkelig autentisk. Ja, Arrakis er en ørkenplanet, så det er kanskje ikke så stor utfordring å oppnå en bragd som dette, men måten utviklerne har fått verden til å føles interessant å utforske, fullpakket med geografiske interessepunkter og markører, befolket med fraksjoner og karakterer som du kjenner og ønsker å møte, samtidig som du opprettholder trusselen og faren som Arrakis er ikonisk for, det er noe veldig ekte og nøyaktig med denne tilpasningen. Og dette til tross for at Dune: Awakening ikke er kanon.

Som traileren på Summer Game Fest bekrefter, foregår dette spillet i en verden Paul Atreides har skapt, en verden der han eliminerte seg selv fra ligningen og sørget for at moren Jessica innrettet seg etter Bene Gesserit-ordenens ønsker og fødte en datter. Dette betyr at Atreides-slekten overlevde flyttingen til Arrakis, og nå er Duke Leto og rådgiverne hans fanget i en brutal krig med Harkonnens om kontrollen over den fremen-befolkede verdenen. Apropos ørkenbefolkningen, så hevder Emperor at de er utdødd, men vi vet jo alle at Arrakis er en stor planet med mange hemmeligheter og skjulesteder...

De ikoniske figurene jeg nettopp har nevnt, er bare noen få av ansiktene du faktisk kan møte i spillet på Dune: Awakening. Med et overlevelses-MMO-design er hovedmålet med spillet å utvikle og få karakteren din til å vokse, uten å bli drept og bremse fremgangen din underveis. Dette inkluderer de tradisjonelle oppgavene med gruvedrift og jakt på ressurser, og deretter bruke ressursene til å oppgradere og forbedre utstyr, lage nye gjenstander og verktøy (til og med kjøretøy som ornitohoptere), og til å bygge baser du kan kalle hjem. Funcom forteller meg at selv om de fleste basene har elementer som er spesifikke og unike for dem, er de fleste laget manuelt ved hjelp av byggepakken som er tilgjengelig for spilleren, og viser bare en smakebit av hva slags infrastruktur samfunnet kan skape med denne tittelen.

Når vi snakker om samfunnet, med et MMO-tema, vil du møte andre spillere på Arrakis, men de vil ikke alltid være fiendtlige. Hagga Basin Hovedområdet du starter eventyret ditt i, der mesteparten av fortellingen pakkes ut, hevdes å være omtrent like stort som Conan Exiles s fullstendige kart, og er ment å være en kontinuerlig utviklende og eksisterende server der fremdriften opprettholdes og bevares. Det betyr at hvis du bestemmer deg for å sprenge en Harkonnen-base i luften eller forråde Atreides (husk at du kan velge hvilken fraksjon du vil), vil disse valgene bestå i fremtiden. Det området der fremgangen ikke opprettholdes, og der motspillerne vil utgjøre en mye større trussel, er Deep Desert.

Dette er en ekstra region - en av mange som du kan reise til ved hjelp av Overland -kartet, inkludert byknutepunkter som Arrakeen - der de fleste av sluttspillaktivitetene og oppgavene vil bli pakket ut. Haken er at hver uke vil Deep Desert bli tilbakestilt etter en massiv sandstorm, og alt du har bygget eller lagt igjen vil være tapt for alltid. I hovedsak er det mindre utvinningsmekanismer på plass her, ettersom du må frakte innsamlet tyvegods og gjenstander tilbake til startområdet på Hagga Basin før det er borte.

For å oppsummere: Startkartet Hagga Basin er omtrent like stort som Conan Exiles, men det finnes også flere kart og sandkasser du kan reise til, inkludert Deep Desert, som er enda større enn Hagga Basin.

Men uansett, tilbake til kjernespillelementene. Siden dette er et Funcom-spill, vil du kunne klatre opp alt i spillet, og takket være at det er en Dune -opplevelse, vil du også kunne bruke en jetpack for å enkelt komme deg rundt og krysse vertikalitet. Haken med jetpacken er imidlertid den samme som med skjoldsystemet, i og med at bevegelser som ikke er sandvandring på åpen sand tiltrekker seg Shai-Hulud (sandormer), noe du kan holde øye med ved å se på Wormsign HUD-elementet og ved å følge med på de massive sanddynebevegelsene når en orm jakter på deg. Og du vil ikke se hva som skjer hvis du blir spist av en orm, for Funcom fortalte meg at ved vanlige dødsfall vil byttet ditt bli kastet på liket ditt, mens Shai-Hulud vil fortære det for aldri mer å bli sett igjen...

Så hva med å forme opplevelsen slik at den passer deg? Når du starter Dune: Awakening, vil du kunne skape en karakter som faller inn i en av flere spesialiseringer, det være seg Mentat, Swordmaster, Bene Gesserit, og så videre. Herfra kan du jobbe med mestere i hver spesialisering for å forbedre din forståelse av dem og låse opp nye evner og systemer. Valget ditt i starten låser deg imidlertid ikke til én spesialisering for alltid, for i likhet med Dragon's Dogma 2 kan du møte mestere rundt om i verden, hjelpe dem med oppgaver og fullføre oppdrag for dem i et forsøk på å overtale dem til å lære deg deres spesialisering og triks, slik at du til slutt kan mestre alle spesialiseringene som er tilgjengelige.

Hvis du var bekymret for at Dune: Awakening ikke vil imponere deg visuelt på grunn av Arrakis' tørre natur, kan du være trygg på at denne verdenen har mye mer å by på enn bølgende sanddyner. Det er høye fjell å bestige, dype huler å kartlegge, underjordiske Ecology Labs å plyndre, landsbyer og utposter å handle med og møte NPC-er i, og til og med krasjede og ødelagte romskip og andre interessante steder som har oppstått som en del av den pågående og hensynsløse krigen mellom Houses Atreides og Harkonnen.

Ser vi på handlingen og kampene, kan du bruke både nærkamp- og avstandsvåpen, men haken er tematisk med Dune, for selv om det også finnes skjold, vil du ikke vite hva som skjer hvis du bruker en blaster eller et laservåpen for å skyte en skjoldet fiende... I stedet må du vente på at de angriper, senke skjoldene deres og så slå til mens de er sårbare. Det er veldig autentisk til Dune lore her også. I likhet med overlevelseselementene må du vedlikeholde stillhetsdrakten og utøve vanndisiplin, ellers risikerer du å måtte bytte til deg verdifull fuktighet, som i tillegg til Spice, er den ressursen som styrer og definerer hvordan Arrakis fungerer. Og med Spice i tankene er det dette som styrer alt du gjør i Dune: Awakening. Du må sanke og samle ressursen for å kunne selge og bytte den mot andre nyttige gjenstander og ressurser, eller i stedet konsumere den for å forbedre ferdighetene dine, selv om du risikerer å bli avhengig og avhengig av den.

Så uansett om du er fan av MMO- eller overlevelsessjangeren og lignende spill som Dune: Awakening, kan du se at Funcom har gjort alt de kan for å sikre at dette spillet føles autentisk i forhold til den verden Herbert skapte med romanen sin, selv om det i utgangspunktet ikke er en nøyaktig tilpasning på grunn av de narrative frihetene det tar seg. Funcom har et stort potensial og viser tydelig storhet med verdenen og dybden i mekanikken de tilbyr med dette spillet, så det eneste spørsmålet som gjenstår er om alt vil fungere i harmoni og føles givende å sette ut i praksis med spilling i timevis og timevis og timevis. Vi får snart vite mer om hvorvidt dette vil være tilfelle, ettersom vi er lovet en full gameplay-avsløring i tide til Gamescom i august.