Dune: Awakening er allerede en millionselger

HQ

Det er to uker siden Dune: Awakening ble sluppet, noe som gjorde ventetiden på den tredje Dune-filmen litt mer overkommelig. Og tilsynelatende var avholdenheten blant fansen stor, for nå erklæres det at den allerede har blitt en millionselger.

Du bør vite at det så langt bare har blitt utgitt for PC, og at den norske utvikleren Funcom ikke har gått med en gratis-til-spille-tilnærming, men leverer en ekte premiumopplevelse. Dune: Awakening vil også bli utgitt for konsoller i 2026, så vi kan trygt anta at salget, og dermed støtten, vil fortsette å vokse.

Vi har allerede anmeldt eventyret og gitt det en rimelig høy score. Du kan lese anmeldelsen vår her, og ta en titt på infografikken nedenfor for litt informasjon om hva som har skjedd på Arrakis siden utgivelsen.