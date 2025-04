Dune: Awakening har blitt forsinket

HQ

Hvis du hadde 20. mai sirklet i kalenderen din som dagen du kunne dra til Arrakis og begynne din Dune: Awakening reise, har vi nå noen dårlige nyheter å dele på den fronten. Funcom har bestemt seg for å utsette spillet, og skyver det ut av mai.

Den gode nyheten er at forsinkelsen er ganske liten, og vil bare se at spillet skyves med rundt tre uker, med planer om å nå debutere 10. juni, med hovedstart tidlig tilgangselement som skjer 5. juni.

Når det gjelder hvorfor denne forsinkelsen skjer, sier Funcom: "Vår pågående Persistent Closed Beta fortsetter også med full styrke, med regelmessige oppdateringer, og tilbakemeldingene vi har samlet inn fra betatestere har vært uvurderlige for å sikre at vi kan lansere et kvalitetsspill. Vi har en veldig aktiv Discord med betatesterne våre, der utviklerne våre kan kommunisere direkte med dem for å sikre at vi sammen gjør Dune: Awakening til et bedre spill.

"Takket være denne prosessen har vi konkludert med at med litt mer tid til å lage mat, kan vi ta hensyn til mange flere av tilbakemeldingene vi vet er viktige for betatesterne våre."

I forsinkelsens ånd vil Funcom være vertskap for en Dune: Awakening storskala betahelg neste måned som vil gjøre det mulig for enda flere fans å oppleve handlingen før utgivelsen. Vi kan også se frem til inntrykk og forhåndsvisning av spillet den 25. april.

Til slutt legger Funcom til: "Dune: Awakening er et beist av et spill. Dette er flerspilleroverlevelse i massiv skala, og vi gjør spillmessige og tekniske fremskritt som vi ikke har sett i sjangeren før. Vi vil være sikre på at vi klarer å lande."