Dune: Awakening kommer til konsoller 22. september

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Funcom gjorde en kort opptreden tirsdag kveld under State of Play for å kunngjøre at MMO-en inspirert av Frank Herberts verk, Dune: Awakening, ville komme til PlayStation 5 og Xbox Series 22. september.

Den åpne overlevelsestittelen kommer også med alle forbedringene fra de vanlige oppdateringene på PC-versjonen. "Men denne lanseringen er mye mer enn bare å bringe spillet til konsollene", forklarer Funcom-sjef Rui Casais. "For Funcom er dette en stor prestasjon, resultatet av over et års arbeid som kulminerer i lanseringen av et nytt og forbedret Dune: Awakening - den beste versjonen av Dune: Awakening for PC og konsoller."

Casais refererer her også til den nye Single-Player Mode, med valg av vanskelighetsgrad og flere innstillinger for å tilpasse spillet. Den vil også inneholde hele historien i Book One, med en dramatisk avslutning på Awakening og muligheten til å nyte hele spillet i PvE. Denne versjonen har blitt redesignet fra grunnen av for å gi spillerne en mer balansert, oppslukende og innholdsrik opplevelse.

"Dune: Awakening tilbyr den definitive måten å fordype seg i Arrakis på og oppleve en av science fictions mest ikoniske verdener på nært hold," minnes kreativ direktør Joel Bylos. "For fans av filmene vil vi også lansere relatert innhold senere i år."

Etter konsollanseringen 22. september har Funcom også delt sine planer for fremtiden, som inkluderer en gratis oppdatering med et helt nytt kart, The Polar Cap, inspirert av Hagga Basin og lokalisert ved polen på Arrakis.

Det finnes visst ikke noe bedre tidspunkt enn slutten av sommeren for å føle varmen i sanden på Dune: Awakening. Er du klar for det?