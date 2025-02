Dune: Awakening kommer til PC 20. mai

HQ

Vi i Gamereactor har fulgt utviklingen av Dune: Awakening med lidenskap siden det ble annonsert sommeren 2022. Vi testet det to ganger i fjor, og følte at "den mest ambisiøse overlevelsesopplevelsen i et videospill" hadde potensial til å bli en hit i år, men vi savnet datoen.

Funcom har nettopp bekreftet at Dune: Awakening kommer til PC (Steam) 20. mai 2025. Dessverre finnes det ingen åpen demo ennå, slik at vi alle kan prøve det sammen, men Funcom har også sluppet et referanseverktøy og en karakterskaper, hvis avatar du kan ta med deg inn i det endelige spillet.

Husk at i Dune: Awakening lever du i et Arrakis-univers der Paul Atreides aldri har eksistert, og der krigen mellom hus Harkonnen og hus Atreides er jevnere enn noensinne. Vil du ta parti for den ene eller den andre? Og hva med Fremen? Det er opp til deg å avgjøre.