Dune: Awakening Praktisk forhåndsvisning: Den ultimate Dune-lekeplassen

HQ

Vi kjenner alle til Arrakis, feiden mellom familiene Atreides og Harkonnen, Muad'dibs fremvekst og, for lesere av bøkene, Fremen-folkets store jihad over hele galaksen i Lisan al-Gaibs navn. Takket være Denis Villeneuves filmatisering virker det som om absolutt alle kjenner historien i Frank Herberts Dune, og det er nettopp denne gjenkjenneligheten som gjør Dune: Awakening til et så overbevisende konsept.

Ikke bare har sci-fi-universet knapt blitt utforsket i et interaktivt format, med Dune: Spice Wars som et av unntakene, men dette spillet fra Funcoms overlevelsesguruer med åpen verden er også en helt ny innfallsvinkel til den elskede og ikoniske historien. Det leker med tanken om at Paul Atreides aldri ble født, at Harkonnens aldri begikk folkemord på Atreides, og at Paul aldri gjemte seg hos Fremen og var på full fart mot å bli en gudekeiser. Ja, i denne historien utkjemper Atreides- og Harkonnen-familiene en endeløs dragkamp om kontrollen over Arrakis og de enormt verdifulle og innflytelsesrike krydderfeltene der.

Dune: Awakening utspiller seg i samme tidsperiode som hovedfortellingen på Dune, men siden det er en annen tidslinje, er mange av de ikoniske ansiktene som aldri overlevde 'den skjebnesvangre natten, ledere som fortsatt lever i beste velgående. Du kan møte Duke Leto, du kan møte Rabban, du kan finne Fremen som gjemmer seg og lever et mye roligere liv enn de gjorde i hovedtidslinjen, og viktigst av alt, du vil ikke møte Paul, ettersom han aldri ble født. Men selv om jeg gjerne skulle brukt ytterligere 1000 ord på å diskutere historien og den bredere effekten dette har på verdenen til Dune: Awakening, la meg faktisk komme til saken og fortelle deg alt om hvordan denne tittelen spiller i praksis.

HQ

Dette er en annonse:

Hvis du noen gang har spilt et overlevelsesspill i en åpen verden før, ikke engang bare et av Funcoms tilbud, vil du være veldig kjent med strukturen som Dune: Awakening tar også. Du starter med å krasjlande i ørkenen på Arrakis uten noe som helst. I motsetning til andre titler som gir deg tid til å finne deg til rette, blir du på grunn av ørkenplanetens brutale fiendtlighet umiddelbart satt i arbeid og får i oppgave å overleve. Det betyr at du må flykte fra den åpne sanden for å unngå å forårsake ormetegn og tiltrekke deg en sandorm, finne ly for den brennende heten, skaffe deg fuktighet fra hvor du enn kan finne den (for eksempel ved å suge rester fra utsiden av de få planteartene på planeten) og fortsette å gjøre det på grunn av mangelen på en oppholdende stillsuit. Mens andre overlevelsesspill handler mer om å finne seg til rette med kraftkurven og håndverkssystemene, kaster Dune: Awakening ikke bort tiden med å slå fast at uten umiddelbar handling vil du dø på Arrakis.

På mange måter er stresset faktisk ganske velkomment. Det gir deg et formål på en måte som andre overlevelsesspill bare i liten grad klarer. Du er mindre bekymret for å bli drept av et manisk villsvin eller å finne de riktige bærene for å fullføre en matoppskrift. Dune: Awakening er mer grunnleggende og rudimentært i sine overlevelseselementer, og det er fordi Arrakis er uendelig mye mer fiendtlig enn The Forest-skogen. De beste spillene å sammenligne Dune: Awakening med er Raft eller Stranded Deep, ettersom et endeløst hav kan være like isolerende og farlig som en horisont av uendelig sand.

Men med denne designstilen kan du se at Funcom har vært nødt til å ta et lite skritt tilbake for å sikre at opplevelsen ikke blir for overveldende tøff. Det er et begrenset antall fiender som for det meste ser ut til å være en spasertur i parken å overvinne, crafting og ressursinnsamling - selv om det er litt monotont - er enkelt og ganske raffinert, og gameplayet er designet på en måte som både er autentisk Funcom og veldig befriende. Du kan klatre opp hva som helst med letthet, du kan utvikle og bruke en jetpack for å klatre vertikalt med enda mindre stress, du kan finne eller bygge kjøretøy som Ornithopters for å krysse store avstander uten å svette, og etter mine forsøk på å bli spist levende av en sandorm å dømme, med mindre du gjør noe utrolig dumt, vil disse gravende titanene ikke utgjøre noen stor trussel mot din hverdag.

Det er av disse grunnene at Dune: Awakening faktisk føles som en ganske unik og overbevisende overlevelsestittel i en åpen verden. Som det er tilfellet med denne sjangeren som helhet, vil de store spørsmålstegnene selvfølgelig være hvordan spillet fortsetter å fange deg og underholde time etter time uten en streng lineær narrativ struktur. Men nostalgien og Dune -referansene og nikkene vil utvilsomt være nok til å tilfredsstille de fleste når de fortsetter å samle ressurser og gjenstander og skape seg et navn blant de mange fraksjonene som kjemper om kontrollen over Arrakis.

Dette er en annonse:

Etter rundt en times mucking rundt med Dune: Awakening, en brutal time husk deg takket være Koelnmesse hosting Gamescom står overfor enorme Wi-Fi-problemer som fører til frustrerende gummibånd, ble jeg igjen ganske interessert og spent på å fortsette å spille. Dette slår meg ikke som et nytt syn på overlevelse i åpen verden, og ærlig talt føles det som de fleste andre prosjekter som opererer i dette rommet, men det er Dune elementer som lar denne tittelen skille seg ut og blomstre. Mens Dune: Spice Wars utvilsomt slår dette spillet for sin politikk og filmene og bøkene for sin rene narrative fortreffelighet, slår Dune: Awakening alle disse når det gjelder å presentere en verden som du både ønsker å utforske og som føles skremmende autentisk i forhold til hvordan vi alle oppfatter Arrakis' ødemark. Awakening er den ultimate Dune lekeplassen.