Dune: Awakening utvikleroppdatering inkluderer en unnskyldning for tap av gjenstander og kjøretøy

Den 7. juli endret Dune: Awakenings nye oppdatering endret utformingen av Deep Desert, noe som førte til at mange av PvE-områdene tillot PvP. Spillere som ikke var utstyrt eller forberedt på dette endte opp med å miste mange ting i de store raidene som fulgte, og Dune: Awakening utvikler Funcom har innrømmet at det kan ha rotet litt med denne oppdateringen.

I et nytt Steam-innlegg begynner utvikleren først med å be om unnskyldning. De kaller PvP-aktiveringen "en forglemmelse i utviklingsprosessen og internkommunikasjonen vår, noe som førte til at folk led en uheldig mengde tapte baser og utstyr."

De sier også at de kommer til å prøve å skaffe folk det tapte utstyret tilbake etter beste evne. Refunderte materialer, gjenstander og kjøretøykomponenter er satt til å dukke opp i Claim Rewards-fanen innen utgangen av denne uken.

Funcom ser også fremover i denne oppdateringen, og sier at de fortsatt har planer om å lappe ut mange utnyttelser som spillere bruker for å få urettferdige fordeler. Et team hos Funcom er dedikert til å bekjempe hackere og fikse utnyttelser, og i løpet av de neste oppdateringene vil sikkerheten økes for å forhindre begge deler. I fremtiden kan vi også forvente flere endringer i livskvaliteten og oppdateringer av kritiske spillelementer.

Dune: Awakening er ute nå på PC.