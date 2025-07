Dune: Messiah blir den andre filmen som spilles inn utelukkende på IMAX-kameraer

HQ

Det ser ut til at det neste store skrittet fremover i kinoverdenen vil være at filmskapere dropper tradisjonelle kameraer og utstyr for å filme utelukkende med det større og mer avanserte IMAX-alternativet. Disse kameraene, som kan filme et større område og gi en mer komplett scene, har vært brukt i årevis, men vanligvis bare under visse omstendigheter, til stor fortvilelse for Christopher Nolan. Den ikoniske regissøren har bestemt seg for å bryte med tradisjonen og er i ferd med å lage sin film The Odyssey utelukkende med IMAX-kameraer, som den første, og han vil bli etterfulgt av Denis Villeneuve.

Det er bekreftet av IMAXs administrerende direktør Richard Gelfond til CNBC at Dune: Messiah blir den andre filmen noensinne som spilles inn helt og holdent på IMAX-kameraer. Filmen hevdes å ha begynt produksjonen denne uken, alt før en premieredato i desember 2026. Det blir angivelig siste gang Villeneuve styrer et Dune -prosjekt, og hvis det holder seg til romanene, kan det være siste gang vi får se Timothy Chalamet, Zendaya og en håndfull andre karakterer på det store lerretet i denne serien.

For å få denne filmprosessen til å fungere har IMAX utviklet nye kameraer som er 30 % mer stillegående, lettere og mer effektive, noe som betyr at de skal være langt enklere å håndtere enn de første modellene, som var rene kolossene.

Har du tenkt å se enten The Odyssey eller Dune: Messiah i en IMAX-sal?