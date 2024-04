Dune: Messiah er under arbeid hos Legendary, med Denis Villeneuve ved roret.

Det ser ut til at regissør Denis Villeneuve kommer til å låne ut sine talenter til produksjonsgiganten Legendary Entertainment i ganske mange år fremover. Deadline melder at Villeneuve og Legendary ikke bare er i ferd med å utvikle Dune: Messiah som avslutningen på sci-fi-trilogien, men at de to også skal samarbeide igjen for å lage en filmatisering av Annie Jacobsens kritikerroste roman Nuclear war: A Scenario.

Boken bruker intervjuer med militære og sivile eksperter til å utforske et tikkende klokkeslett-scenario om hva som vil skje hvis vi havner i en atomkrig. Det antas at boken, og den fremtidige filmen, vil være en advarende fortelling om hvor vi kan være på vei som art hvis vi ikke sørger for å holde kontroll på atomvåpen.

Det sies at Villeneuve utvikler filmatiseringen sammen med sin mangeårige partner Tanya Lapointe, og at dette vil bli parets fokus etter at Dune: Messiah er ferdig skrevet.