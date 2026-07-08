Dune: Part Three får en storslått første fullversjon av traileren

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Episk» er en underdrivelse når Warner nå avslører den første fullversjonen av traileren til « Dune: Part Three, som gir oss et glimt av hva som venter Paul Atreides, Chani og alle de andre.

Denis Villeneuve har tidligere beskrevet filmen som den siste delen i sin filmatisering av bøkene, og historien tar til omtrent 17 år etter hendelsene i den andre delen. Paul Atreides har blitt keiser, men må nå leve med konsekvensene av sine tidligere beslutninger mens konfliktene på Arrakis fortsetter å eskalere.

I tillegg til Timothée Chalamet og Zendaya får vi også se andre skuespillere som er tilbake, som Florence Pugh, Rebecca Ferguson og Josh Brolin, sammen med noen nye ansikter. Ikke minst blant dem er Robert Pattinson som den formskiftende antagonisten Scytale.

Dune: Part Three Filmen har premiere 18. desember, og du kan se traileren nedenfor.