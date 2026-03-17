Dune: Part Three-trailer lover en mørkere og mer brutal finale

Den første traileren for Dune: Part Three har nettopp blitt sluppet - og det er ganske tydelig at Denis Villeneuve ikke spiller på det trygge når han avslutter filmatiseringen av Frank Herberts episke romfartssaga. Dette ser ut til å bli betydelig mørkere, større og mer foruroligende enn de to første filmene.

Vi kastes rett inn i en fremtid der Paul Atreides ikke lenger er den usikre arvingen vi ble kjent med, men en herdet keiser - tynget av konsekvensene av sin egen hellige krig. Handlingen hopper over et tiår frem i tid og viser en galakse som bokstavelig talt brenner under hans styre, med nye farer og trusler.

Zendaya er tilbake som Chani, og forholdet mellom henne og Paul ser ut til å bli alvorlig komplisert. Drømmene om en ørkenromanse er for lengst borte, og i stedet finner vi makt, svik og krig. Og så har vi selvfølgelig Robert Pattinson, som i denne tredje filmen går inn i rollen som hovedskurken Scytale - som etter klippene vi har sett å dømme er like forskrudd som han er farlig.

Villeneuve har selv beskrevet filmen som en mer thrilleraktig film enn sine forgjengere - og det merkes. Tempoet er høyere, konfliktene mer desperate, og det er en følelse av undergang som henger i luften. Kort sagt, vi gleder oss allerede til å se den, og premieren er satt til 18. desember. Sjekk ut traileren nedenfor.

