Dune: Part Two anklaget for ikke å være representativ nok

Midtøsten og Nord-Afrika er ikke godt nok representert i Dune: Part Two, hevder nå en håndfull kritikere. Dette til tross for at Frank Herberts romfortelling har mange paralleller til både afrikansk og spesielt muslimsk kultur, og mener at det rett og slett er for mange hvite skuespillere i filmen.

Bare én av skuespillerne som spiller Fremen i Dune: Part Two kan vise til opprinnelse fra regionen, nemlig Souheila Yacoub i rollen som Shishakli, en av vennene til Zendayas rollefigur Chani. Videre har det også blitt avslørt at Dune: Part One ikke hadde noen skuespillere med MENA-bakgrunn i det hele tatt.

En av kritikerne som har ytret seg om dette, er Furvah Shah, som beskriver seg selv som en "frustrert muslim" og mener at flere hovedroller i Dune-filmene burde ha gått til personer med MENA-bakgrunn.

"Fra fremenes bruk av perler og nedbøyning i bønn, til det nesten arabiske språket, fraser hentet fra religiøse tekster og bruk av slør, føltes det som om 'Dune' henter mye inspirasjon fra islam, Midtøsten og nordafrikanske kulturer, samtidig som vi forsvinner fra skjermen",.

Sue Obeidi fra MPAC Hollywood er av samme oppfatning og sier til Variety:

"Dette føles feil med tanke på historiens kulturelle bakgrunn, og på grunn av dette går filmen glipp av å vise den mangfoldige verdenen i 'Dune' på en nøyaktig måte. Det svekker filmens integritet og kulturelle gjennomslagskraft".

Amani Al-Khatahtbeh, grunnlegger av Muslimgirl.com, kritiserte også mangelen på MENA-talenter i Dune-filmene:

"En av de store tingene vi hører når det gjelder folk fra Midtøsten som får roller, eller brune folk som får roller, er at det ikke er nok talent. Likevel nøler ikke bransjen med å caste skuespillere med denne bakgrunnen i de stereotype rollene som terrorister eller skurker. Det er beleilig at vi har et overskudd av skuespillere fra Midtøsten når det gjelder negative fremstillinger."

Synes du at Dune-filmene burde hatt mer representasjon?