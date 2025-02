Dune: Part Two er nå en Grammy-vinner

HQ

Grammy-utdelingen er nok en gang over. I går kveld strømmet mange av verdens største musikkstjerner til Los Angeles for å feire hverandre og for å ta hjem en rekke priser og trofeer i utallige forskjellige kategorier. Med tanke på at det er langt flere kategorier å gå gjennom enn du kan forestille deg, kan du gå over her for å se hele listen over vinnere, men for de som er interessert i å raskt lære om vinnerne i film-, TV- og videospillområdet, kan den siste gjengen med Grammy-vinnere sees nedenfor.

Til å begynne med er Best Compilation Soundtrack for Visual Media -prisen, der The Color Purple, Deadpool & Wolverine, Maestro, Saltburn, og Twisters alle konkurrerte. Prismottakeren endte opp med å gå til Maestro og spesielt Bradley Cooper, Yannick Nézet-Séguin, Jason Ruder og Steven Gizicki.

Nestemann ut er Best Score Soundtrack for Visual Media (Includes Film and Television), og her var det American Fiction, Challengers, The Color Purple, Dune: Part Two og Shogun som kjempet om prisen. Vinneren ble til slutt Dune: Part Two for Hans Zimmers utrolige soundtrack.

Deretter kom Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media, der de nominerte var Avatar: Frontiers of Pandora, God of War: Ragnarök - Valhalla, Marvel's Spider-Man 2, Star Wars Outlaws, og også Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord. Denne vil kanskje overraske deg, da Wizardry gikk til topps, med Winifred Phillips som vinner av trofeet for spillets soundtrack.

Den siste prisen å merke seg var Best Song Written for Visual Media, som inneholdt Ain't No Love in Oklahoma fra Twisters, Better Place fra Trolls: Band Together, Can't Catch Me Now fra The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, It Never Went Away fra American Symphony, og Love Will Survive fra The Tattooist of Auschwitz. Vinneren var It Never Went Away, med Jon Batiste og Dan Wilson som låtskrivere.

Er du overrasket over noen av Grammy-vinnerne?