Dune: Part Two-event bekreftet for Call of Duty

HQ

Den første sesongen av Call of Duty: Modern Warfare III og Call of Duty: Warzone 2.0 (ja, den gjentatte navngivningen av disse sesongene kan være forvirrende) kommer 6. desember, og nå som denne datoen nærmer seg med stormskritt har Activision gitt oss et glimt av hva sesongen vil by på.

Vi får vite at Modern Warfare III spesifikt vil få fire nye kart i løpet av sesongen, samt to nye killstreaks. Ranked Play kommer også i løpet av sesongen, i tillegg til en rekke nytt zombie-innhold og nye flerspillermoduser.

Warzone 2.0-spillerne kan derimot se frem til et nytt kart med en rekke nye funksjoner, i tillegg til noen tilbakevendende kart. Det blir også en ny gulag og en rekke nye spillmoduser å konkurrere i, i tillegg til noen planlagte arrangementer i løpet av sesongen.

Begge spillene kan se frem til en rekke nye våpen i det nye Battle Pass-et, samt noen nye Operators og et festlig julearrangement med en ganske grusom julenisse. Og siden Call of Duty ser ut til å være mer av et metaverse-produkt i disse dager er det bekreftet et par samarbeid, blant annet The Boys, der A-Train debuterer som Operator, i tillegg til en ny figur og en ny spillmodus, og vi kan også vente oss et Dune: Part Two-event der Paul Atreides og Feyd-Rautha blir spillbare Operators.

Du kan ta en titt på alt dette i veikartet nedenfor og i lanseringstraileren.