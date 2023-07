Dune: Part Two kan bli utsatt til 2024

HQ

Dune: Part Two, The Colour Purple og Aquaman and the Lost Kingdom kan alle få utsatt sine lanseringsdatoer, ettersom Warner Bros. forsøker å minimere skadene av de pågående streikene.

Hvis streiken fortsetter helt til oktober, når Dune: Part Two angivelig skal på presseturné for å forberede lanseringen i begynnelsen av november, vil det ikke være noen skuespillere som kan hjelpe til med å promotere filmen. Tatt i betraktning at det er en absolutt fulltallig rollebesetning som skal være med i Dune: Part Two, inkludert Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Austin Butler og flere, mener Warner Bros. at filmens markedsføring kan bli skadelidende hvis disse skuespillerne ikke dukker opp for å promotere den.

Aquaman and the Lost Kingdom og The Colour Purple er også aktuelle for fremtidige endringer av lanseringsdatoer, ifølge Variety. Selv om disse endringene ikke blir gjennomført, ser det ikke ut til at Warner Bros. planlegger så lang tid i forveien at streiken får en snarlig løsning.