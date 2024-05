HQ

Det faktum at Dune: Part Two ble en enorm suksess for Warner Bros. Discovery og Legendary Pictures på kino hindret ikke de to selskapene fra å gi ut Denis Villeneuves prisede film digitalt ganske raskt. Da bør det ikke være en overraskelse å høre at vi snart kan strømme den også.

Warner Bros. avslører i en pressemelding at Dune: Part Two kommer til Max den 21. mai, noe som betyr at vi får glede av den via strømming hjemme på tirsdag.